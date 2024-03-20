Розлучення не допоможе: в якому випадку батько однієї дитини може отримати відстрочку від мобілізації

Закон має чіткі вимоги

Поки триває робота над законопроєктом про посилення мобілізації, вона здійснюється за чинним законом. Згідно з його положеннями, батько однієї дитини може отримати відстрочку від служби в армії за певних обставин.

"Телеграф" розповідає, у якому разі батько однієї дитини має право на відстрочку від мобілізації. Йдеться про батька, який самостійно виховує дитину віком до 18 років. Для підтвердження права на відстрочку достатньо свідоцтва про народження дитини та свідоцтва про смерть матері або рішення суду про позбавлення її батьківських прав.

Важливо розуміти, що формулювання "самостійно виховуєте дитину" означає, що її мати померла або позбавлена батьківських прав. Тільки в цьому випадку батько, який виховує дитину, має право на відстрочку від армії. Розлучення у цьому випадку не є причиною для відстрочки.

Крім того, автоматично, без будь-яких додаткових оформлень для догляду та отримання додаткових довідок є відстрочка від мобілізації у таких випадках:

у чоловіка є 3 і більше дітей віком до 18 років. Достатньо свідоцтв про народження дітей, де його вказано як батька;

чоловік виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років. Достатньо свідоцтва про народження дитини, де його зазначено як батька, та документів про інвалідність дитини.

Раніше "Телеграф" публікував повний перелік тих, хто має право на відстрочку від мобілізації. Є кілька категорій таких громадян.