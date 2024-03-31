Кто с 1 апреля имеет право на отсрочку: список согласно законодательству Украины

Актуальная информация для военнообязанных граждан

В Украине продолжается мобилизация, с 1 апреля 2024 года отсрочку можно получить согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В ней перечислены все категории граждан, имеющих на это право.

Отсрочку дают студентам и преподавателям, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам и если есть бронь. Об этом говорится в ст. 23 действующего Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

По состоянию здоровья

Право на отсрочку в этом случае дает заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК). Если гражданин временно непригоден к службе, это будет отсрочка на 6 месяцев. Затем придется снова проходить ВЛК.

По семейным обстоятельствам

Отсрочку предоставляют тем гражданам, которые занимаются уходом за близкими. Это актуально в следующих случаях:

есть несовершеннолетний ребенок, один из родителей которого уже находится на военной службе;

есть трое и больше несовершеннолетних детей;

самостоятельное воспитание ребенка, которому менее 18 лет;

уход за пожилым человеком;

уход за человеком с инвалидностью I или II группы.

Отсрочку по причине воспитания детей также могут получить опекуны и усыновители. Что касается ухода за людьми с инвалидностью, то ее могут получить при условии, что другой родственник не может ухаживать за этим лицом.

Отсрочка для студентов

Государство обеспечивает право на непрерывное образование. Отсрочка предоставляется на весь срок обучения. Получить ее может каждый студент дневной формы, обучающийся и получающий профессиональное или профтехническое, предвысшее или высшее образование.

Такое же право имеют аспиранты и докторанты. Отсрочку также дают аспирантам-стажерам на дневной или дуальной форме обучения.

По профессии, отсрочка по брони

Представители некоторых профессий не могут быть мобилизованы, потому что выполняют важную работу для государства. В первую очередь речь идет о работниках оборонных ведомств.

Бронировать своих сотрудников могут государственные органы. Имеют на это право и предприятия, производящие товары для армии.

Отметим, что под отсрочкой подразумевается временная отсрочка от призыва в ряды Вооруженных сил. Мужчина не считается полностью освобожденным от военной службы.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно подавать документы на отсрочку. Здесь важна последовательность и полнота пакета бумаг.