Не лише мобілізація: у квітні для українських військових готують важливі зміни

Буде звільнено майже всіх строковиків

В Україні з квітня 2024 року розпочнеться звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Мова йде про тих строковиків, які не змогли вчасно звільнитися через початок повномасштабного вторгнення Росії.

Згідно з відповідним указом президента Володимира Зеленського звільнення строковиків відбудеться у квітні — травні 2024 року. Перед цим мали відбутися "підготовчі процедури", зокрема, заміна людей з погляду оборонних завдань.

У запас звільнятимуть строковиків зі Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Звільненим строковикам надається відстрочка від подальшої мобілізації на 12 місяців з дня звільнення в запас (якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу).

Як уточнив нардеп Олексій Гончаренко, демобілізація строковиків відповідно до затверджених графіків розпочнеться 2 квітня і завершиться 31 травня. Тобто в різних частинах демобілізація строковиків відбудеться в один з днів в цьому проміжку.

Як зазначив нардеп Олександр Федієнко, кількість таких строковиків не озвучуватиметься офіційно. "Під час війни, воєнного стану про кількість тих строковиків, які будуть звільнені, ніхто не буде казати. Але, принаймні наскільки я чув, це практично всі строковики, які виявили бажання звільнитися, бо є строковики, які все ж таки виявили бажання підписати контракт і залишитися", — наголосив він.

Нагадаємо, 7 березня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Зазначається, що звільнення у запас відбудеться у квітні – травні 2024 року.