"На військовому обліку будуть всі": у Раді розповіли, що змінили у законопроекті про мобілізацію

Ухилянтів з цими змінами поменшає

Вдосконалення процесу постановки на військовий облік є однією з головних цілей нового законопроєкту про мобілізацію. Адже всі громадяни України віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, повинні бути у реєстрі.

Про це повідомив 24 каналу член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він зазначив, що держава може знати свій повний мобілізаційний потенціал, тому що особи, які не належать до збройних сил, такі як поліцейські та представники сектору безпеки і оборони, реєструються у спеціальному внутрішньому реєстрі.

Веніславський пояснив, що новий законопроєкт дозволить зняти з військового обліку осіб, які не підлягають мобілізації, наприклад, ув'язнених, поліцейських та рятувальників.

"Нині всі будуть перебувати на військовому обліку і будуть, відповідно, або мати право на відстрочку від призову, або на бронювання. Це концептуальна річ для того, щоби ми розуміли на кого держава може розраховувати в умовах такої масштабної війни", – наголосив член комітету ВР.

Ба більше, у новому законопроєкті буде врегульовано питання незаконного перетину кордону, адже багато осіб з інвалідністю зловживають цим. Наприклад, зустрічається таке, що людину з інвалідністю під час виїзду за межі України, супроводжує чоловік призовного віку.

Подібне зловживання спостерігається і в освітній галузі. Адже, по закінченню військового вищого навчального закладу, люди отримують офіцерські звання та вступають на другу та навіть третю вищу освіту, щоб не бути мобілізованими під час воєнного стану. При тому, що держава витратила кошти на їхню підготовку.

"Ці всі можливості для зловживань, для уникнення від мобілізації намагаємося припинити", – зауважив Веніславський.

За словами нардепа, деякі його колеги подавали правки до законопроєкту, які навпаки розширюють можливості для уникнення від мобілізації. Серед них була ідея розширити перелік категорій, які мають право на відстрочку та бронювання, а також пропонувалось право на відстрочку для всіх депутатів районних та міських рад.

Також новий законопроєкт не міститиме так званого "фінансового бронювання", тож люди з великою зарплатою не матимуть привілеїв у питання мобілізації.

Водночас передбачається переведення максимальної кількості держслужбовців у статус заброньованих від мобілізації. Першочергово, йдеться про представників силових структур — зокрема, про співробітників ДБР, НАБУ, прокуратури та поліції.

За судовою владою збережеться статус права на відстрочку.

Крім того, новий законопроєкт встановлює критерії бронювання для категорій посад в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Перш за все йдеться про тих, чия діяльність має важливе значення для життєзабезпечення населення.

"Найбільше ми бачимо – потребують бронювання ті, хто працюють на оборонну промисловість у підприємствах оборонно-промислового комплексу. Адже ті, хто забезпечує наші ЗС засобами ураження ворога, точно не повинні йти в бойові підрозділи. Вони мають максимально на своїх місцях посилювати нашу спроможність боротися з ворогом", – наголосив Веніславський.

Законопроєкт про мобілізацію вводить нове поняття "рекрут". Це — людина, яка в результаті рекрутингової кампанії вступила на військову службу. Окрім того, передбачено деякі положення, які дозволять відповідним військовим підрозділам укладати контракти та проводити рекрутингові кампанії. Перелік таких підрозділів визначає Головнокомандувач ЗСУ.

"Для нас важливо, щоби рекрутинг не перетворився на ще один варіант, коли люди масово йдуть у тилові підрозділи, підрозділи забезпечення, а на передній край – у бойові підрозділи – такого не відбувається. Процес рекрутингу є складовою цілісної системної державної політики", – сказав нардеп.

Раніше "Телеграф" писав, що комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію. Багато з них було прийнято, а сам документ буде передано до Ради 10-11 квітня.