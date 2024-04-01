"У мобилизации сейчас нет лидера": в Раде объяснили, как мотивировать украинцев идти на войну

У нас нет такого, как в Израиле, что у всех граждан есть обязанность проходить службу

Украинцев нужно мотивировать идти на войну, а сейчас, к сожалению, власти предложили преимущественно принудительные механизмы мобилизации. Эта мотивация может быть разной.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал председатель Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин. Он объяснил, что в Украине есть обязанность защищать государство. Но у нас нет такого, как в Израиле, что у всех граждан есть обязанность проходить службу.

"У нас это исторически сложилось так, как сейчас есть. Но сейчас все мужчины, пригодные к службе, обязаны выполнять эту службу. Только кто-то эту обязанность выполняет, а кто-то решил, что не для этого мама цветочек растила. И в данном случае это, конечно, несправедливо по отношению к первым. Их тоже не для войны растили и вообще люди не рождаются для войны", — говорит Юрчишин.

По мнению Юрчишина, в качестве мотивации может выступать, например, качественное обучение.

"Для многих проблема не в том, что не хотят, а в том, что гарантий нет. И тут появляются сюжеты от того же телемарафона, когда человек пошел покупать шапку, ему дали повестку и через три недели отправили на фронт.

Многие мужчины говорят те же вещи. Вопрос не только в страхе, а в том, что у многих нет понимания, сколько их будут учить, обратят ли внимание на их способности и хотя бы примерно дадут специальность по способностям. Обеспечат ли всем необходимы, вовремя ли выплатят зарплату", — говорит он.

Председатель комитета уверен, что на данную проблему нужно смотреть более комплексно, а сейчас этого нет.

"Мы смотрим как на факт – человек идет служить. А что происходит с семьей? Что происходит, когда человек вернулся со службы? Вернулся, дай Бог, здоровый, но потерял продуктивный период своей жизни. Какие бонусы, то есть как мы компенсируем это время?", — сказал он.

Юрчишин считает, что такими бонусами могут быть не только финансовые ресурсы, но и например, льготы.

"Это могут быть льготные условия, кредиты для бизнеса, какие-то льготные условия обучения. То есть, условно говоря, мы выкупаем этот период экономической активности у человека и семьи. И мы говорим очень искренне – смотри, мы тебе гарантируем, что будет обучение, при том, что у нас есть куча программ с нашими международными партнерами. Мы говорим человеку о том, что у нас сейчас набор не в пехоту, а в штурмовые части, но, опять же, и там возможно профессиональное обучение по стандартам НАТО. И мы говорим о четких сроках службы. Потом ты возвращаешься, ты в банке имеешь беспроцентный кредит для возобновления твоего бизнеса. У тебя обеспеченное рабочее место. У тебя реабилитация и не только физическая, но и психологическая. Не только для тебя, но и для твоей семьи. И это все дешевле, чем мы сейчас реально выискиваем, вылавливаем людей и так далее. Есть бригады, у которых есть персональный подход, есть честные разговоры о том, что это страшно, но вот тебе эти гарантии, которые тебе обеспечит государство", — говорит Юрчишин и добавляет "Еще раз говорю – у мобилизации нет лидера сейчас. А важно, чтобы в этот процесс были включены президент, Минобороны и Генштаб, чтобы действовали вместе. А фактически ничего не менялось годами, и мы пришли к тому, что у нас трение между военным и гражданским командованиями. И на каком-то этапе устранился Залужный, Зеленский тоже не брал на себя ответственность. Сразу в сети начали заходить россияне и рассказывать о том, что в Украине отправляют на убой. Здесь же подарки от ТСН в виде сюжетов, где показывают парня, который через три недели уже на фронте. Потом Стахив во Львовской области начинает рассказывать, как избежать мобилизации (львовский псевдоактивист Остап Стахив — ред.). Это все построило страшное недоверие. И у людей создается впечатление, а зачем это все? То есть я, конечно, патриот, но я тоже могу поработать на экономическом фронте или на бизнес-фронте. Я там волонтер, плачу налоги, может этого хватит?".

Напомним, ранее мы писали о том, что изменили в законопроекте о мобилизации.