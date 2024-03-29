"Цілуйтесь побільше": воїн ЗСУ підтримала скандального військкома з Рівного, але у мережі це не оцінили

Свобода любові на війні

Нещодавно спалахнув любовний скандал у Рівненському ТЦК, де підполковник Олександр Ярмошевич на робочому місці займався нестатутними відносинами зі своїми підлеглими. Підтримуючи працівника, одна з воїнів ЗСУ опублікувала фото з чоловіком, де вони цілуються.

У своєму Facebook Ярина Чорногуз написала, що вона за свободу любові на війні. У мережі користувачі не розцінили цей меседж і захейтили її.

Ярина написала, що скандал з працівниками ТЦК, які любуються на робочому місці, роздувають російські пропагандисти. Ціль яких, у першу чергу, підірвати настрої суспільства та мобілізацію в цілому.

На фото зображена воїн та її чоловік, як йдеться у дописі, вони цілуються під час копання бліндажа. Лежать, бо почався обстріл ворогом.

"І ви в ТЦК теж цілуйтесь побільше — і побільше присилайте толкових копачів бліндажів", — закликала Ярина.

На останок вона додала, що на війні має бути свобода любові, коли кожна мить життя на вагу золота.

Користувачі мережі розділись на два табори. Є ті, хто підтримали таку любов у воєнний час та ще й на фронті, а є й ті, хто не забув про нюанси рівненського скандалу з підполковником ТЦК. Адже Олександр Ярмошевич на відео цілувався з двома різними жінками.

Раніше "Телеграф" писав, що "Укрзалізниця" знову потрапила у скандал з військовим.