Скандал з Рівненським військкомом та поцілунками: Маляр сказала, хто може піти під суд

У халепу потрапив не тільки "герой" відео

Публікація відео з начальником Рівненського ТЦК підполковником Олександром Ярмошевичем, який цілувався зі своїми підлеглими, може бути кваліфікована як порушення закону. Адже кадри могли бути зроблені в рамках слідства і їхнє поширення є розголошенням даних розслідування.

Ба більше, оприлюднення цих кадрів можна вважати приниженням гідності Ярмошевича, що також є порушенням закону. Про це написала колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона наголосила, що для початку потрібно встановити, хто знімав ці відео.

"Можливо, оприлюднення відео є злочином. Якщо це робили правоохоронні органи в рамках проведення, скажімо, негласних слідчих (розшукових) дій, для яких повинні бути відповідні підстави, то за таке оприлюднення оперативних даних повинна наставати кримінальна відповідальність тих, хто мав доступ по службі до цих даних і передав їх стороннім особам або оприлюднив самостійно", — йдеться у повідомленні.

Ганна Маляр додає, що Кримінальний кодекс України за статтею 387 "Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування" передбачає відповідальність за такий "злив" інформації.

"Крім того, частина 3 цієї статті передбачає ще й кваліфікуючу ознаку, яка збільшує розмір покарання, — "якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність". Треба відкривати кримінальне провадження і розбиратись", — пише колишня заступниця міністра.

Зауважимо, що відео з нестатутними відносинами начальника Рівненського ТЦК першим опублікував підсанкційний блогер Анатолій Шарій, який втік до Іспанії. Потім їх почали підхоплювати інші медіа та ЗМІ.

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