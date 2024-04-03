Не така вже й народна: в Україні до 10 років ув'язнення засудили артистку-колаборантку зі званням

Народною артисткою України жінка стала у 2021-му

Займалася пропагандою на користь російських окупантів та брала активну участь у заходах, які організовує РФ. У Рівному прокурори у суді змогли довести вину народної артистки України, що перейшла на бік ворога. Їй інкримінують колабораційну діяльність.

Про це стало відомо з опублікованого вироку на сайті ЄДР. Мова йде про Ружену Рубльову, яка понад 20 років пропрацювала в Херсонському театрі ім. Микола Куліша, а у 2021 році отримала звання народної артистки України.

"30 вересня 2023 року, перебуваючи у м. Москва Російської Федерації, діючи умисно, взяла участь у мітингу-концерті, організованому державою-агресором та присвяченому тимчасовій окупації частини території України (входженню до складу Російської Федерації нових територій Донецької, Луганської. Запорізької та Херсонської областей), а саме у супроводі "хору військ Національної Гвардії Російської Федерації", виконала музичну композицію, яка розпочинається словами "здесь птицы не поют…", — йдеться у вироку.

Також у документі зазначено, що зі слів свідка, ім'я якого не розголошується, колаборантка Рубльова добровільно пішла на співпрацю з театром, який створила окупаційна адміністрація, і зробила це виключно з корисливих мотивів.

Ружена Рубльова на врученні звання Народної артистки України (2021 рік)

Крім того, стало відомо, що російські окупанти призначили Рубльову директоркою музичних шкіл, а згодом жінка очолила ще й "русскій муздрамтєатр" в тимчасово окупованому Генічеську.

Рівненський міський суд визнав Ружену Рубльову винною та засудив до 10 років ув'язнення. Початок строку відбування покарання у вигляді позбавлення волі буде обчислено з дати її затримання та реального виконання покарання у вигляді позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Бердянську ліквідували одного з колаборантів. Він один із перших пішов на співпрацю з росіянами.