Не такая уж и народная: в Украине к 10 годам заключения приговорили артистку-коллаборантку со званием

Народной артисткой Украины женщина стала в 2021 году

Занималась пропагандой в пользу российских оккупантов и активно участвовала в мероприятиях, организуемых РФ. В Ровно прокуроры в суде смогли доказать вину народной артистки Украины, перешедшей на сторону врага. Ей инкриминируют коллаборационную деятельность.

Об этом стало известно из опубликованного приговора на сайте ЕГР. Речь идет о Ружене Рублевой, которая более 20 лет проработала в Херсонском театре им. Николая Кулиша, а в 2021 году получила звание Народной артистки Украины.

"30 сентября 2023 года, находясь в г. Москва Российской Федерации, действуя умышленно, приняла участие в митинге-концерте, организованном государством-агрессором и посвященном временной оккупации части территории Украины (вхождению в состав Российской Федерации новых территорий Донецкой, Луганской. Запорожской и Херсонской) областей), а именно в сопровождении "хора войск Национальной Гвардии Российской Федерации", исполнила музыкальную композицию, которая начинается словами "тут птицы не поют…", — говорится в приговоре.

Также в документе указано, что со слов свидетеля, имя которого не разглашается, коллаборантка Рублева добровольно пошла на сотрудничество с театром, созданным оккупационной администрацией, и сделала это исключительно по корыстным мотивам.

Ружена Рублева на вручении звания Народной артистки Украины (2021 год)

Кроме того, стало известно, что российские оккупанты назначили Рублеву директором музыкальных школ, а впоследствии женщина возглавила еще и "русский муздрамтеатр" во временно оккупированном Геническе.

Ровенский городской суд признал Ружену Рублеву виновной и приговорил к 10 годам заключения. Начало срока отбывания наказания в виде лишения свободы будет считаться с даты ее задержания и реального исполнения наказания в виде лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Бердянске был ликвидирован один из коллаборантов. Он один из первых пошел на сотрудничество с россиянами.