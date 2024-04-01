Мінус один зрадник: на Луганщині підірвали авто з колаборантом, що про нього відомо (фото, відео)

Перейшов на бік окупантів у 2022 році

У понеділок, 1 квітня, у тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині було ліквідовано зрадника України Валерія Чайку. Він обіймав посаду так званого заступника голови центру з обслуговування освітніх організацій "ЛНР".

Про це повідомляють росЗМІ. За їх словами, загинув Чайка через підрив авто.

У мережі спочатку писали, що у наслідок підриву авто у Старобільську є загиблий. Пізніше вже з'явилося повідомлення про "мінус одного" зрадника.

Авто, яке вибухнуло

"Заступник голови Центру з обслуговування освітніх організацій ЛНР Валерій Чайка загинув під час вибуху в Старобільську", — написала місцева окупаційна влада.

Повідомляється, що вибух прогримів біля одного з місцевих закладів освіти. Пізніше самопроголошена влада написала, що це було біля Старобільського факультету (філії) ФДБОУ ВО "ЛДПУ".

Зауважимо, Чайка перейшов на бік окупантів у 2022 році, тоді його призначили "радником голови адміністрації Старобільського району" так званого "ЛНР".

Валерій Чайка

Також він брав участь у створенні нових окупаційних органів. Один з організаторів "відкриття" у Старобільську підконтрольних РФ "прикордонного поста" та місцевого підрозділу "МВД ЛНР". У 2023 році СБУ оголосила йому підозру в колабораційній діяльності.

Нагадаємо, на початку лютого внаслідок удару по місту Лисичанськ, від якого загинув український зрадник Олексій Потелещенко, росіяни втратили ще двох так званих "депутатів" окупованої Луганщини. Зазначається, що обстріл "мінуснув" Артема Тростянського та Івана Жушму. Одразу після вибуху окупаційна влада писала про "удар ЗСУ по цивільній пекарні", яка виявилась закладом "Ресторан Адріатик".

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ вже вдруге повідомила Маргариті Симоньян про підозру. Саме вона закликала вбивати українських дітей.