Бояться відразу загинути: Лубінець пояснив, чому люди жахаються спілкуватися з ТЦК

Така думка пересічних українців – провал інформаційної кампанії

В Україні дуже багато людей уникають будь-якого спілкування з військовими з територіальних центрів комплектування (ТЦК), оскільки бояться, що їм дадуть повістку та завтра ж відправлять на передову. Це сюрреалістична думка, яку державі так і не вдалося розвіяти.

Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Суспільному". Він зазначив, що це фактично провал мобілізаційної інформаційної кампанії з боку України.

"Хто у нас проводив інформаційні кампанії? Коли б роз'яснювали, що буде довготривалий процес підготовки, можливо, за кордоном, що після цього буде психологічна підготовка. Бойові командири розказують, що людей, які до них приїхали після підготовчих моментів, не направляють на передову. Спочатку вони спілкуються з тими, хто вже воював. Потім змішують групи, щоб поруч з людиною не освіченою була освічена, щоб передавала досвід", – сказав він.

Лубінець також відзначив, що в одному зі своїх інтерв'ю головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський сказав, що новобранці-військові мають проходити навчання. Проте на думку омбудсмена, новобранці не "мають" а "повинні пройти" підготовку, яка йде мінімум два-три місяці. До цього їх навіть підпускати не повинні до передової.

"Дійсно, є ганебні випадки, коли хлопців мобілізували, через декілька днів вони були на передовій і загинули. Чи бачили ви хоч одну людину, яка за це понесла покарання? Коли виходить головнокомандувач, він повинен найперше сказати: мінімум три місяці підготовка. Друге: по всіх подібних випадках ми розібралися, от конкретні прізвища, дивіться, які вони понесли покарання. Інакше буде залишатись недовіра до мобілізаційних процесів і будуть і далі ці історії, яких насправді не дуже багато", – резюмував він.

Як писав "Телеграф", раніше Лубінець розповів, що в Україні тільки за перші місяці 2024 року сталося понад 300 випадків скандалів, пов'язаних із незаконними діями співробітників територіальних центрів комплектування (ТЦК) Збройних сил України – від незаконного затримання на вулиці до побиття та примусу до мобілізації. Тогоріч їх було понад тисячу, проте у жодному випадку навіть найрезонансніші скандали не потягнули за собою випадків реальних покарань винних.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав три важливі законопроєкти. Вони стосуються мобілізації та військового обліку, а саме зниження мінімального віку для служби в армії, запуску електронного кабінету призовника та "скасування" обмеженої придатності.