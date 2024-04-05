Боятся сразу погибнуть: Лубинец объяснил, почему люди ужасаются общаться с ТЦК

Такое мнение рядовых украинцев – провал информационной кампании

В Украине очень многие избегают любого общения с военными из территориальных центров комплектования (ТЦК), поскольку боятся, что им дадут повестку и завтра же отправят на передовую. Это сюрреалистическое мнение, которое государству так и не удалось развеять.

Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Суспільному". Он отметил, что это фактически провал мобилизационной информационной кампании Украины.

"Кто у нас проводил информационные кампании? Когда бы разъясняли, что будет длительный процесс подготовки, возможно, за рубежом, что после этого будет психологическая подготовка. Боевые командиры рассказывают, что людей, приехавших к ним после подготовительных моментов, не направляют на передовую. Сначала они общаются с уже воевавшими. Затем смешивают группы, чтобы рядом с человеком не образованным был образованный, чтобы передавал опыт", – сказал он.

Лубинец также отметил, что в одном из своих интервью главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сказал, что новобранцы-военные могут проходить обучение. Однако, по мнению омбудсмена, новобранцы не "могут" а "должны пройти" подготовку, которая идет минимум два-три месяца. До этого их даже подпускать не должны к передовой.

"Действительно, есть позорные случаи, когда ребят мобилизовали, через несколько дней они были на передовой и погибли. Видели ли вы хоть одного человека, который за это понес наказание? Когда выходит главнокомандующий, он должен прежде сказать: минимум три месяца подготовка. Второе: по всем подобным случаям мы разобрались, вот конкретные фамилии, смотрите, какие они понесли наказание. Иначе будет оставаться недоверие к мобилизационным процессам и будут и дальше эти истории, которых действительно не очень много", — резюмировал он.

Как писал "Телеграф", ранее Лубинец рассказал, что в Украине только за первые месяцы 2024 года произошло более 300 случаев скандалов, связанных с незаконными действиями сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) Вооруженных сил Украины — от незаконного задержания на улице до избиения и принуждения к мобилизации. В том году их было более тысячи, однако ни в коем случае даже самые резонансные скандалы не повлекли за собой случае реальных наказаний виновных.

Как сообщалось ранее, во вторник, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал три важных законопроекта. Они касаются мобилизации и военного учета, а именно снижения минимального возраста для службы в армии, запуска электронного кабинета призывника и отмены ограниченной годности.