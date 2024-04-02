У Хмельницькому чоловік помер після спілкування з ТЦК та медкомісією: з'явилася офіційна реакція
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На сполох забила матір померлого
Жителька Хмельницького звинуватила співробітників місцевого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у погрозах та ненаданні допомоги її сину, який через два дні помер у лікарні. 2 квітня з'явилась офіційна реакція Хмельницького обласного ТЦК та СП.
У повідомленні йдеться, що інформація про погрози від співробітників ТЦК і про ігнорування скарг громадянина на стан здоров’я не відповідає дійсності. Про це пише пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП.
Що відомо про смерть чоловіка після візиту у центр
Жителька Хмельницького Наталія Антонюк опублікувала у соцмережі Facebook повідомлення, що її сина, Панасюка Андрія, 27 березня забрали у місцевий ТЦК. Там над ним ніби знущались і у нього піднявся тиск.
За словами жінки, скарги її сина ігнорували. Проте його все ж таки госпіталізували у лікарню, де він помер за дві доби. Йому зробили нейрохірургічну операцію, але врятувати життя не вдалось.
Пошкодження мозку виявились несумісними з життям. Після смерті сина жінка подала скаргу у Міністерство оборони.
Подробиці від Хмельницького обласного ТЦК та СП
Пресслужба повідомила, що громадянину вручили повістку для уточнення військово-облікових даних та проходження ВЛК. Він не мав права на відстрочку згідно зі ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Також цей громадянин перебував у розшуку через уникнення служби в Збройних силах.
Коли чоловік почав проходити комісію, то у нього виявили захворювання. Йому видали повістку на дообстеження у медичному закладі. Пресслужба зазначає, що громадянину стало гірше вже у лікарні.
"Погіршення стану здоров’я військовозобов’язаного та настання летального випадку відбулось вже в медичному закладі під час дообстеження. Відтак інформація, яка розповсюджується в соцмережах про ігнорування скарг громадянина на стан здоров’я ― не відповідає дійсності. Як і про фізичний вплив чи погрози зі сторони військовослужбовців територіального центру комплектування", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ поширювалось повідомлення, ніби чоловік застрелився з табельної зброї поліціянта через те, що його забрали у ТЦК. Але ця версія не підтвердилась. У самогубці були психічні розлади.
Раніше "Телеграф" повідомляв, кому з чоловіків варто відвідати ТЦК з 1 квітня. Повістки чекати не потрібно.