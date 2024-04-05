Задавил мальчика насмерть — за решетку не попал: на Хмельнитчине родители ребенка простили водителя

Он признал свою вину и помогал родителям материально

В Староконстантиновском районном суде вынесли приговор мужчине, совершившему наезд на девятилетнего мальчика. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Однако родители ребенка просили не лишать мужчины свободы и права управления транспортными средствами, поскольку он искренне раскаялся в содеянном, возместил моральный и материальный ущерб.

Следовательно, суд назначил мужчине год испытательного срока. Об этом говорится в приговоре суда от 3 апреля. Там отмечается, что авария произошла 24 августа 2023 на трассе Житомир — Черновцы. Около 13:00 в пределах села Ладыга Хмельницкого района.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz 313 CDI превысил разрешенную скорость движения и допустил наезд на девятилетнего ребенка, переходившего дорогу с велосипедом в руках. Пострадавшего мальчика госпитализировали в Хмельницкую городскую детскую больницу, 19 сентября он скончался.

Мужчина свою вину признал. Рассказал, что действительно ехал со скоростью 91 км/ч, но и мальчик внезапно выбежал на проезжую часть из-за грузового автомобиля, припаркованного вдоль дороги. Он начал экстренно тормозить, однако не успел объехать ребенка. Он также просил строго не наказывать.

Родители потерпевшего рассказали в суде, что водитель оплачивал лечение ребенка, возместил причиненный материальный и моральный ущерб, поэтому каких-либо претензий к нему нет. Просили не лишать его свободы и права на управление транспортными средствами.

Судья признала мужчину виновным по ч.2 ст.286 УК (нарушения ПДД, повлекшие смерть потерпевшего) и назначила наказание в виде года испытательного срока. Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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