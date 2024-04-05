У ТЦК почнуть викликати 25-річних чоловіків: у Генштабі назвали три цілі

Хлопців цього віку будуть знімати з обліку призовників та ставити на облік військовозобов’язаних

Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу", відповідно до якого мобілізаційний вік знизився з 27 до 25 років. У зв’язку з цим українських чоловіків, які досягли 25-річного віку, будуть викликати до територіальних центрів комплектування (ТЦК) для уточнення облікових даних, проходження медогляду та оформлення військово-облікових документів.

Як роз’яснили в Генштабі ЗСУ, українських чоловіків, яким виповнилося 25 років, зніматимуть із військового обліку призовників та братимуть на військовий облік військовозобов’язаних. Для цього їх викликатимуть у "військкомати".

"З набранням чинності вищезазначеним Законом України територіальними центрами комплектування буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що удосконалення організації військового обліку призовників спрямоване на реформування системи підготовки українців до проходження військової служби. Також воно проводиться у контексті готовності громадян до виконання конституційного обов’язку з захисту Батьківщини.

Як повідомляв "Телеграф", голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко раніше заявляв, що чоловіки віком від 25 до 60 років мають пройти обстеження, медичний огляд, та стати на облік. Якщо вони відповідатимуть параметрам, їх призиватимуть до лав ЗСУ, додав він.