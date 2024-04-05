В ТЦК начнут вызывать 25-летних мужчин: в Генштабе назвали три цели

Парней этого возраста будут снимать с учета призывников и ставить на учет военнообязанных

Президент Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", в соответствии с которым мобилизационный возраст снизился с 27 до 25 лет. В связи с этим, украинских мужчин, достигших 25-летнего возраста будут вызывать в территориальные центры комплектования (ТЦК) для уточнения учетных данных, прохождения медосмотра и оформления военно-учетных документов.

Как разъяснили в Генштабе ВСУ, украинских мужчин, которым исполнилось 25 лет, будут снимать с военного учета призывников и брать на военный учет военнообязанных. Для этого их будут вызывать в "военкоматы".

"Со вступлением в силу вышеупомянутого Закона Украины территориальными центрами комплектования будет осуществляться вызов граждан, состоящих на военном учете призывников и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов", — сказано в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что усовершенствование организации военного учета призывников направлено на реформирование системы подготовки украинцев к прохождению военной службы. Также оно проводится в контексте готовности граждан к выполнению конституционного долга по защите Родины.

Как сообщал "Телеграф", глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко ранее заявлял, что мужчины от 25 до 60 лет должны пройти обследование, медицинский осмотр и стать на учет. Если они будут соответствовать параметрам, их призовут в ряды ВСУ, добавил он.