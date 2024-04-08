Избежать следующей войны поможет только распад России – Юрий Гудыменко

Россия должна быть обезоружена и контролирована во избежание дальнейшей эскалации агрессии

История должна быть учителем для человечества, чтобы избежать повторения ошибок. После Победы Россию должна ожидать судьба фашистской Германии: оккупация, разделение и зачистка, и это общая задача для демократических государств.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко отметил во время презентации своей книги "Истории и войны" в Житомире.

"Если бы в 2020 году сказали, что в России будет теракт и ИГИЛ придется объяснять и убеждать, что теракт совершили они, а не украинцы — мы бы не поверили. Сегодня происходят фантастические вещи. Обычный вторник нашей реальности: украинцы ударили по российскому НПЗ, развалили аэропорт. Мы должны сделать, как с Германией после 1945 года: полностью зачистить Российскую Федерацию от людей, которые ею управляют.Полностью иметь доступ к СМИ, судам, образованию. После Первой мировой Германия собралась с силами и готовилась к новой войне, ведь на нее просто наложили контрибуцию. После Второй мировой этой ошибки уже не допускали., – комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, Россия должна быть обезоружена и контролирована во избежание дальнейшей эскалации агрессии. Только это станет гарантией безопасности для Украины в дальнейшем.

"Второй вариант, который мы имеем, — Россия распадется. Раньше это было в 1991 году, а также 1917 году. Этот процесс цикличен: Россия распадается, а затем снова собирается путем захвата территорий. Это единственная империя, которая осталась после Второй мировой войны. История будет пытаться уничтожить эту ошибку, а мы должны ей в этом помочь", — подчеркнул Юрий Гудыменко.