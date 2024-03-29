Змінив машину та підкопив грошей: як змінилися статки рівненського воєнкома Ярмошевича з початку війни

З початку війни у Ярмошевича з'явився новий автомобіль

Очільник Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підполковник Олександр Ярмошевич, який потрапив у любовний скандал, збільшив свої статки з початку повномасштабної війни з російськими терористами. Такі висновки можна зробити, вивчивши електронні декларації Ярмошевича за 2022 та 2023 роки.

Втім, у порівнянні з деякими іншими воєнкомами статки військового зросли доволі несильно. Наприклад, у декларації за 2022 рік у Ярмошевича вказано у власності автомобіль Renault Laguna 2008 року випуску. Автомобіль на момент свого придбання коштував 30 тисяч гривень. Також у декларації 2022 року у підполковника ще немає жодних заощаджень.

Проте вже у декларації 2023 року в Ярмошевича з'являється новий автомобіль – Audi Q7 2014 року випуску вартістю 501,4 тисячі гривень на момент придбання. Також у нього вперше з'являються деякі заощадження – судячи з декларації, Ярмошевич зберігає готівкою суму в 6000 доларів США (235 тисяч гривень).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній військком Запорізької області постане перед судом. Він "подарував" семи підлеглим по мільйону гривень.

Сумарно з початку війни ДБР відкрило 112 проваджень зі зловживань військкомів. 15 обвинувальних актів було направлено до суду.