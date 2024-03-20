Не дали занести у храм труну з тілом воїна? Навколо УПЦ МП новий скандал

В єпархії УПЦ МП розповідають іншу версію того, що сталось

Священник УПЦ (також неофіційно вживається термін УПЦ Московського патріархату — прим. ред) зачинив двері храму для родини полеглого українського бійця і нібито не дозволив занести труну з тілом захисника до церкви. Інцидент стався у селі Виженка на Буковині.

Про це у своєму Facebook повідомила народна депутатка Ірина Никорак. Вона зазначила, що в підсумку, героя відспівували біля церкви священники Православної церкви України.

"Днями привезли загиблого на фронті воїна Дмитра Клима, який цілий рік був безвісти зниклим. Лише через рік знайшли та ідентифікували тіло, і привезли додому до сімʼї. Поруч з їх будинком кладовище, де поховані його батьки, бабусі та дідусі, і родина має там місце для поховання. Кладовище — при Миколаївській церкві УПЦ, священник якої не впустив родину з тілом загиблого героя до церкви й звісно відмовився відспівувати службу", — написала Никорак.

Нардепка зазначила, що подібна практика трагічна та ганебна і "має місце мало не щодня в українських містах та селах".

"В цей же час жіночки-прихожанки цієї церкви УПЦ повністю підтримують дії священника, який не пускає відспівати з гідністю та почестями героя в церкві кажучи, цитую: "ну всьо правильно, в свою хату чужих не пускаємо"…. ", — зауважила народна обраниця, зазначивши, що від подібного "серце стискається від болю".

Насамкінець Никорак зауважила, що подібне "не про Бога та віру, а про сліпе фанатичне слідування незрозуміло яким цінностям".

Як виправдовуються в УПЦ МП

В Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП розповідають іншу версію того, що сталось. Про це повідомляє видання Zaxid.net.

Зазначається, що священнослужитель УПЦ нібито був попереджений про похорон і чекав на дзвінок від родичів, однак йому так ніхто і не зателефонував. В єпархії переконують, що настоятель храму дозволив би священнику ПЦУ відспівати загиблого, як того хотіли родичі, але його не було у селищі на той момент.

"Він не міг бути присутнім у смт Виженка, але телефон тримав біля себе, очікуючи, що йому подзвонять, щоб відкрити храм. Однак вийшло так, що священники ПЦУ відспівали загиблого Дмитра Клима на подвір’ї храму, хоча могли подзвонити настоятелю і попросити відчинити храм", — стверджують в єпархії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про клірика УПЦ МЦ, який використав дитину та катафалк, щоб вивезти ухилянта до Молдови. На кордоні священнослужителя затримали.