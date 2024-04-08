Каждая гривна важна: известный украинский музей открыл сбор на демонтаж "церкви-МАФ"

Постановление суда необходимо выполнить, но на это нужна кругленькая сумма

Национальный музей истории Украины в понедельник, 8 апреля, объявил сбор средств для оплаты демонтажа незаконной часовни УПЦ МП, также известной как "церковь-МАФ". На это нужно 772 тысяч гривен.

Эта сумма позволит снести сооружение и выполнить обязательства перед Северным апелляционным хозяйственным судом, признавшим в сентябре 2023 года часовню незаконной. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея истории Украины.

"На сегодняшний день единственный способ выполнить решение суда и убрать с территории музея мусор ― это осуществить авансирование расходов исполнительного производства от имени взыскателя ― музея, привлекая специализированное предприятие, имеющее разрешение на проведение работ, связанных с повышенной опасностью", ― говорится в сообщении.

Демонтаж часовни УПЦ МП, которая находится возле Десятинной церкви, вместе с вывозом мусора с территории обойдется в кругленькую сумму, а именно — в 772 тысячи гривен. У музея таких денег нет. Поэтому администрация обращается к небезразличным украинцам с просьбой помочь финансово.

"Предварительная смета работ по демонтажу и вывозу мусора ― 772 тысячи гривен. В военное время музей не может рассчитывать на государственное финансирование исполнения судебного решения за должника. Поэтому Благотворительный фонд развития Национального музея истории Украины объявляет сбор на сумму 772 тысячи гривен и открывает монобанку для этого. Будет очень символично завершить эту уборку мусора к Пасхе! Поэтому просим всех неравнодушных граждан поддержать сбор", — говорится в сообщении.

Национальный музей истории Украины открыл для этого Монобанку. Все желающие могут внести благотворительный взнос по ссылке. На момент публикации этого материала украинцы "задонатили" почти 250 тысяч гривен, то есть треть от нужной суммы.

Отметим, что "церковь-МАФ" на территории Национального музея истории Украины появилась в 2006 году. Поначалу это была просто палатка. В 2007 году УПЦ МП установила часовню из дерева. Впоследствии сооружение официально передали в пользование религиозной организации и финансировали его из госбюджета.

Сооружение было признано незаконным. 15 февраля 2023 г. Хозяйственный суд Киева обязал снести его. Осенью решение подтвердил Северный апелляционный хозяйственный суд.

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