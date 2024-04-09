"Запускає її як торпеду: Геращенко розповіла про роль Безуглої в парламенті

Нардепка допомогає владі "промацати ґрунт з того чи іншого приводу"

Законопроєкт авторства народних депутаток фракції "Слуга народу" Галини Третьякової та Мар’яни Безуглої про кримінальну відповідальність для тих, хто привласнює державні функції "це маячня". Ба більше, це диктаторський законопроєкт.

Так вважає співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. Свою думку з цього приводу вона висловила в інтерв’ю "Телеграфу".

"Я не вірю в те, що Мар'яна Безугла самостійна. Я вважаю, що влада технологічно запускає її дуже часто як "торпеду", щоб промацати ґрунт з того чи іншого приводу, заміряти "температуру по палаті" і далі рухатися. Гадаю, це продовження історії Банкової, бо Руслан [Стефанчук] не сам стоїть за блокуванням міжпарламентської діяльності депутатів. Це позиція Банкової і тут було намагання зрозуміти, де ще можна закрутити гайки.", — вважає Геращенко.

Співголова фракції "Європейська солідарність" також висловилась стосовно відкликання пані Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки і оборони та про її вихід з фракції.

Ірина Геращенко пояснила, що не стежить конкретно за однією особою та її виходом з фракції. Проблема, на її думку, більш масштабна. "На що перетворився нинішній парламент. Є регламент і є, наприклад, зареєстрована постанова про відкликання пані Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки і оборони. Автор цієї постанови не Геращенко, не Порошенко, а комітет. У кого в комітеті більшість? У "Слуги народу". Тобто це позиція самих "слуг".", — пояснила нардеп. Вона додала, ніби така ситуація, свідчить про те, що навіть всередині фракції СН депутати усвідомлюють, що певна депутатка становить небезпеку, порушує стандарти роботи в комітеті.

Геращенко також вважає, що якби мова йшла про її відкликання — таку постанову проголосували б миттєво, зібрали б позачергову сесію. "А якби стосовно Порошенка була така постанова? Вночі би прийшли, пішки б пригнали. Чому ж тоді по Мар’яні пів року ця постанова валяється і всі заплющують очі на регламент?", — додала вона.

На думку Геращенко, проблема кадрового складу фракції СН сьогодні стала проблемою країни.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Безугла спробувала потролити Порошенка за заяву щодо майбутніх виборів президента в країні, але народ не оцінив.

Детальніше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" "Банкова мріє, щоб нас не було в Раді, — Ірина Геращенко про мобілізацію, ФСБ в рясах, та симпатії Стефанчука до чоловіків"