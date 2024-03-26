Свят-свят-свят: віцеспікерка Ради відхрестилася від Безуглої. Стали відомі причини

У мережі з гумором відреагували на ситуацію

Нардеп від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, яка потрапила до нового скандалу через законопроєкт №11104, знову опинилася в центрі уваги. Вона відгукнулася на вакансію до команди віцеспікерки ВРУ Олена Кондратюк, але та від неї відхрестилася.

Їхня розмова відбулася в коментарях у мережі Facebook.

Олена Кондратюк повідомила, що набирає до своєї команди SMM-фахівців. Головні якості — амбітність та допитливість. Мар’яна Безугла однією з перших відгукнулася на вакансію, але її кандидатура не підійшла.

"Свят, свят, свят", — написала віцеспікерка ВРУ, уточнивши, що в неї й так багато роботи.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк пожартував, що з приходом Мар’яни Безуглої "контент був би вірусним". А адвокат і за сумісництвом офіцер ЗСУ Олексій Шевчук на питання про те, яку мету переслідує Мар’яна Безугла пожартував, що "у самурая немає мети, у самурая лише шлях".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи народний депутат від "Слуги народу" Сергій Демченко потрапив у скандал. Він заявив, що диктатура в Україні може стати ефективним інструментом для того, щоб перемогти Росію.