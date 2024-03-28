Вихід Безуглої з фракції "Слуга народу": історія отримала несподіване продовження

Нардепка прокоментувала останню заяву Корнієнка

Народна депутатка Мар’яна Безугла досі не вийшла з партії "Слуга народу". Станом на 28 березня вона навіть не подала заяву.

Про це написав у Телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на віцеспікера Ради Олександра Корнієнко. Відповідна заява від Безуглої до парламенту так і не дійшла.

"Віцеспікер Корнієнко оголосив, що станом на зараз жодних заяв про вихід з фракції "Слуга Народу" від Марʼяни Безуглої до президії Парламенту НЕ надходило", — написав Железняк.

UPD: Мар'яна Безугла написала у Facebook, що подавала заяву про вихід з фракції, але її не прийняли. Її нібито формально не відпускають, хоча депутатка запевняє, що пройшла усі необхідні процедури.

Відповідь Безуглої

Зазначимо, Безугла заявила про свій вихід з фракції у середині січня. Це відбулось на фоні скандалів, бо нардепка останні місяці 2023 року критикувала вище військове керівництво, зокрема ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За словами нардепки, "Слуга народу" є слабкою партією. Безугла оголосила про вихід з фракції та партії, проте у Раді вона залишиться як мажоритарний депутат від Оболонського району.

Після скандалів Безуглу хотіли відкликати з посади заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони. Депутати не прийняли це рішення, бо не вистачило голосів.

Нещодавно нардепка знову опинилась у центрі скандалу. Разом з Галиною Третьяковою вона подала законопроєкт про введення кримінальної відповідальності для привласнення державних функцій. Ця пропозиція була розкритикована депутатами. Жоден народний обранець її не підтримав.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Безугла намагалась "влаштуватись на роботу". Та її кандидатуру відхилили. Після цього почалось бурхливе обговорення, до якого навіть долучились інші нардепи.