"Запускает её как торпеду": Геращенко рассказала о роли Безуглой в парламенте

Нардеп помогает власти "прощупать почву по тому или иному поводу"

Законопроект авторства народных депутатов фракции "Слуга народа" Галины Третьяковой и Марьяны Безуглой об уголовной ответственности для тех, кто присваивает государственные функции "это бред". Более того, это диктаторский законопроект.

Так считает сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Свое мнение на этот счет она высказала в интервью "Телеграфу".

"Я не верю в то, что Марьяна Безуглая самостоятельная. Я считаю, что власть технологически запускает ее очень часто как "торпеду", чтобы прощупать почву по тому или иному поводу, замерить "температуру по палате" и дальше двигаться. Думаю, это продолжение истории Банковой, потому что Руслан [Стефанчук] не сам стоит за блокированием межпарламентской деятельности депутатов. Это позиция Банковой и здесь была попытка понять, где еще можно закрутить гайки.", – считает Геращенко.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" также высказалась об отзыве госпожи Безуглой с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности и обороне и ее выходе из фракции.

Ирина Геращенко объяснила, что не следит конкретно за одной особой и её выходом из фракции. Проблема, по ее мнению, более масштабна. "Во что превратился нынешний парламент. Есть регламент и есть, например, зарегистрированное постановление об отзыве госпожи Безуглой с должности замглавы комитета по нацбезопасности и обороне. Автор этого постановления не Геращенко, не Порошенко, а комитет. У кого в комитете большинство? У "Слуги народа". То есть это позиция самих "слуг", — объяснила нардеп. По ее мнению, такая ситуация, свидетельствует о том, что даже внутри фракции СН депутаты осознают, что определенная депутат представляет опасность, нарушает стандарты работы в комитете.

Геращенко также считает, что если бы речь шла о ее отзыве — такое постановление проголосовали бы мгновенно, собрали внеочередную сессию. "А если бы в отношении Порошенко было такое постановление? Ночью бы пришли, пешком бы пригнали. Почему же тогда по Марьяне пол года это постановление валяется и все закрывают глаза на регламент?", — добавила она.

По мнению Геращенко, проблема кадрового состава фракции СН сегодня стала проблемой страны.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Безуглая попыталась потролить Порошенко за заявление по поводу предстоящих выборов президента в стране, но народ не оценил.

Детальнее на эту тему читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Банковая мечтает, чтобы нас не было в Раде, — Ирина Геращенко о мобилизации, ФСБ в рясах и симпатии Стефанчука к мужчинам"