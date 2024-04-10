Рада прийняла за основу посилення відповідальності за військові правопорушення: прибрали резонансну норму

Важливу норму відхилено

Народні депутати України підтримали в першому читанні законопроєкт №10379, у якому йдеться про посилення відповідальності за військові правопорушення. "За" проголосували 254 народні обранці, проти — один депутат, 37 утрималися. Законопроєкт передбачає штрафи за порушення призовниками, військовозобовʼязаними та резервістами правил військового обліку, порушення законів про оборону, військовий обовʼязок і військову службу, мобілізаційну підготовку і мобілізацію та порушення цих законів під час воєнного стану.

Напередодні з документу прибрали важливу норму — кримінальну відповідальність за відмову від проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Зараз Рада розглядає урядовий законопроєкт №10379 про посилання відповідальності за військові правопорушення. Так от, в цьому законопроєкті хочуть ввести кримінальну відповідальність за відмову проходження ВЛК! Не адміністративну, а кримінальну", — написав Гончаренко.

Він підкреслив, що сам категорично проти цього закнопроєкту. Зокрема, Гончаренко заявив про свою позицію до того, як стало відомо, що вказану правку прибрали з документу.

"Увага! Тільки що мені повідомили, що вчора Комітет прибрав кримінальну відповідальність з цього законопроєкту 10379. Ця норма була, але вчора її вирішили все таки прибрати", — уточнив нардеп.

Також він додав, що перше читання означає, що законопроєкт ще не ухвалений.

"Далі буде друге читання, але не сьогодні", — заявив Гончаренко.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроект №10379 про відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію.

Комітет запропонував Верховній Раді за порушення правил військового обліку передбачити штраф від 3400 грн. до 5100 грн. (повторно або в особливий період – 17000-22500 грн.).

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1) пропонується запровадити штрафи у мирний час для громадян від 5100 грн до 8500 грн, для посадових та юридичних осіб 17000-34000 грн, а у воєнний час для громадян 17000-22500 грн, для посадових та юросіб 34000-59500 грн.

Урядовий законопроект №10379 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення був зареєстрований у Верховній Раді 15 грудня 2023 року.

Раніше "Телеграф" писав, що законопроєкт про мобілізацію, розгляд якого вчора завершив Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки, уже сьогодні можуть розпочати розглядати народні обранці у другому читанні. У ньому є кілька важливих нюансів, які стосуються водіїв, власників ТЗ та транспорту загалом.