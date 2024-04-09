Ще дві категорії українців отримають звільнення від мобілізації: що сказано у фінальній версії законопроєкту

Для звільнення від мобілізації потрібен висновок лікарсько-консультативної комісії

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, а у ВРУ його можуть розглянути вже 10 квітня. Одним із пунктів документа є звільнення від проходження військової служби двох категорій громадян.

Про це йдеться у висновку Комітету, який опублікував нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Йдеться про тих чоловіків, які доглядають інвалідів.

Перша категорія — це особи, які доглядають одного з членів сім’ї першого ступеня спорідненості, який є інвалідом І чи II групи. Важливо уточнити, що військовозобов’язаний має бути зайнятий постійним доглядом родичів. До першого ступеня спорідненості належать батьки, чоловік чи дружина, а також діти (як рідні, так і усиновлені).

Друга категорія — особи, які доглядають члена сім’ї другого ступеня спорідненості (за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня спорідненості або їх фізичної неспроможності, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії). До цієї категорії родичів належать рідні брати та сестри, бабуся та дідусь, онуки.

Що в першому, що в другому випадку дозволяється догляд лише за одним членом сім’ї, не більше.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що демобілізацію не розглядатимуть у рамках нового закону про мобілізацію. Головком ВСУ назвав причину і пояснив, коли все ж таки буде розглянуто питання про звільнення військовослужбовців.