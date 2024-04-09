Законопроект про мобілізацію підготували до голосування у Раді: нардеп розповів, що буде в остаточному варіанті

У документі передбачено низку змін

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони підготував остаточний текст законопроєкту про мобілізацію. Швидше за все, у такому вигляді він піде на друге читання.

Основні положення документа перерахував нардеп Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"). У разі ухвалення закон набуде чинності через місяць після голосування.

За його словами, у документі планують залишити норму про право на демобілізацію з інвалідності, а також буде введено демобілізацію після повернення з полону. Однак, у документі не буде норм про ротації для військовослужбовців.

Обмежено придатні до служби українці мають пройти повторний медогляд протягом 12 місяців після ухвалення документа. Військовозобов’язані (але не військовослужбовці), які отримали інвалідність 2-3 групи після 24 лютого 2022 року, повинні будуть пройти медогляд повторно, щоб визначити придатність до служби.

Військовослужбовці після підписання першого договору мають право компенсацію 50% від першого внесення кредиту, забезпеченому предметом іпотеки.

Серед обмежень для ухилянтів у документі буде залишено обмеження консульських послуг для чоловіків 18-60 років без військово-облікових документів та обмеження на керування транспортними засобами.

Спочатку Гончаренко написав, що також у документі хочуть залишити доплати щомісячної винагороди у 10 тисяч усім військовим та 70 тисяч тим, хто бере участь у бойових діях "на нулі". Втім, пізніше він додав, що ці норми хочуть прибрати.

Варто зазначити, що норму про ротації просив виключити Головком ЗСУ Олександр Сирський. Він просив ухвалити це окремим документом.