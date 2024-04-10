Рада приняла за основу ужесточение ответственности за военные правонарушения: убрали резонансную норму

Важная норма отклонена

Народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект №10379, в котором говорится об усилении ответственности за военные правонарушения. "За" проголосовали 254 народных избранника, против — один депутат, 37 воздержались. Законопроект предусматривает штрафы за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета, нарушение законов об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации и нарушение этих законов во время военного положения.

Накануне из документа убрали важную норму — уголовную ответственность за отказ от прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Сейчас Рада рассматривает правительственный законопроект №10379 о ссылке ответственности за военные правонарушения. Так вот, в этом законопроекте хотят ввести уголовную ответственность за отказ прохождения ВЛК! Не административную, а уголовную", — написал Гончаренко.

Он подчеркнул, что сам категорически против этого законопроекта. В частности, Гончаренко заявил о своей позиции до того, как стало известно, что указанную правку убрали из документа.

"Внимание! Только что мне сообщили, что вчера Комитет убрал уголовную ответственность по этому законопроекту 10379. Эта норма была, но вчера ее решили все же убрать", — уточнил нардеп.

Также он добавил, что первое чтение означает, что законопроект еще не принят.

"Продолжение следует второе чтение, но не сегодня", — заявил Гончаренко.

Как сообщалось, парламентский комитет по правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №10379 об ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне и мобилизации.

Комитет предложил Верховной Раде за нарушение правил военного учета предусмотреть штраф от 3400 грн. до 5100 грн. (повторно или в особый период — 17000-22500 грн.).

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации (статья 210-1) предлагается ввести штрафы в мирное время для граждан от 5100 до 8500 грн, для должностных и юридических лиц 17000-34000 грн, а в военное время для граждан 17000-22500 грн, для должностных и юрлиц 34000-59500 грн.

Правительственный законопроект №10379 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об усилении ответственности за военные правонарушения был зарегистрирован в Верховной Раде 15 декабря 2023 года.

Ранее Телеграф писал, что законопроект о мобилизации, рассмотрение которого вчера завершил Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке, уже сегодня могут начать рассматривать народные избранники во втором чтении. В нем есть несколько важных нюансов, которые касаются водителей, владельцев ТС и транспорта в целом.