Посилення мобілізації: на тих, хто змінив адресу і не повідомив ТЦК, чекають великі штрафи

Комітет пропрацював усі правки до законопроєкту

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 8 квітня розглянув законопроєкт 10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення. Він рекомендував прийняти його за основу і в цілому стало відомо, яке покарання в ньому передбачається для тих військовозобов’язаних, які переїхали на нове місце проживання і не повідомили про це в ТЦК.

Як пише портал sud.ua, статті 210 та 201-1 КУпАП будуть змінені. Зокрема, стаття 210, яка встановлює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, передбачатиме штраф під час воєнного стану від 17 000 до 22 500 гривень. Наразі штраф за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію становить від 3 400 до 5 100 грн для громадян.

Якщо законопроєкт буде ухвалено в редакції, рекомендованій комітетом, то військовозобов’язаному, який поміняє місце проживання і не оновить дані до ТЦК, буде призначено штраф щонайменше 17 тисяч гривень. Покарання не буде за ненадання ТЦК тих даних, які він автоматично отримує з реєстрів.

Відповідно до п. 23 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 30 грудня 2022 р. №1487 чоловіки призовного віку у разі зміни адреси зобов’язані протягом 7 днів особисто повідомити про це відповідні органи, де вони перебувають на військовому обліку.

Тим часом народний депутат Олег Семінський повідомив, що всі правки до законопроєкту про мобілізацію опрацьовані, він готовий до другого читання. Однак поки що не зрозуміло, чи зможуть українці ознайомитися з ним до голосування.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими тижнями законопроєкт про мобілізацію в Україні буде проголосований у Верховній Раді. У ньому містяться важливі зміни у чинному законодавстві.