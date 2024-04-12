После ударов по энергетике: Шмигаль назвал три вещи, которыми уже занялся Кабмин

Кабмин прорабатывает вопрос увеличения возможностей по импорту электроэнергии

Украинская энергетика, ее защита и восстановление – главный вызов для украинского правительства. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль. Он отметил, что российские оккупанты задействовали огромное количество ресурсов, чтобы разрушить украинскую энергосистему.

Соответствующее заявление Шмигаль сделал во время заседания Конгресса местных и региональных властей. Озвучил сразу три направления работы, на которых должно сконцентрироваться украинское правительство.

"Первое это быстрые ремонты, а также восстановление объектов генерации и распределения. Ремонты идут 24/7, мы благодарны нашим энергетикам. Постоянно координируем наши потребности. Два дня назад говорили с послами G7. Есть поддержка Литвы, которая передает очень нужное оборудование, в частности, для наших ТЭЦ. Говорим со всеми партнерами", — доложил Шмигаль.

Также, по словам премьера, отдельно Кабмин прорабатывает вопрос увеличения возможностей по импорту электроэнергии из ЕС. Это будет почти на 30% больше, чем сейчас.

"Второе направление, это децентрализация энергосистемы. Это меньше уязвимости, больше надежности. Работа проводится, есть успешные кейсы. Уже есть более 120 малых когенерационных установок. Конечно, этого недостаточно. Важно на региональном уровне активизировать сотрудничество с партнерами в этом направлении", — заметил Денис Шмигаль.

Что касается третьего направления, то это усиление ПВО. Украинское правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для объектов критической инфраструктуры. По словам премьера, сейчас над вопросом усиления ПВО работают все звенья украинской власти.

Кроме того, среди озвученных задач звучали и следующие: обустройство укрытий, в том числе в школах, восстановление и поддержка экономики и строительство оборонительных рубежей. Относительно последнего стало известно, что по поручению Президента, Правительство выделило на строительство фортификаций еще 3,88 млрд грн.

При этом, как мы сообщали ранее, украинский предприниматель, председатель Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины и основатель дорожной группы Компаний Autostrada Максим Шкиль подверг критике Кабмин в сооружении защиты и строительстве фортификационных сооружений.

По его словам, именно правительство виновато в том, что объекты энергетики полностью не были защищены оборонными сооружениями, а по возведению фортификаций, то, как отметил Шкиль, компанию, являющуюся лидером на этом рынке, никто даже не привлек к выполнению соответствующих работ.