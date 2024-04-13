А він читав Конституцію? Ганна Маляр накинулась на дружину військового через демобілізацію

Поведінка Маляр була позбавлена поваги

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що якщо зараз провести демобілізацію тих, хто давно воює, Україна не зможе відновити ту боєздатність, яка є зараз. Їй заперечила народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун, чий чоловік пішов захищати Україну у лютому 2022 року. У відповідь Маляр проявила неповагу до жінки, постійно перебиваючи, та довела її до сліз.

У токшоу Суспільного "Новий відлік" Маляр заявила, що зараз Україна не може собі дозволити знижувати боєздатність, демобілізуючи бійців. Інна Совсун зазначила, що всі добре розуміють, що заміна військових — це тривалий процес, й саме тому починати навчання командного складу треба якнайшвидше. Адже інакше вийде, що воюватимуть весь час ті самі люди.

"Мій чоловік пішов на фронт 24 лютого 2022-го року і він досі там, і ми воюємо за його рахунок", — сказала нардепка.

На це Маляр відповіла: "а він коли йшов, він же знав норму Конституції, що демобілізація неможлива завчасно до завершення воєнного стану". При цьому вона перебивала дружину військового словами "всі це знали". У розмову втрутилася народна депутатка Ірина Геращенко, яка закликала Маляр не заважати Інні Совсун говорити.

"Я хочу сказати, що коли люди пішли 24 лютого, то їм треба не закидати про те, що вони не дочитали щось в Конституції, а подякувати, і подякувати їхнім родинам, які їх чекають більше як два роки", — зазначила вона.

Проте Маляр не могла спокійно слухати дружину військового, й знову почала її перебивати, доводячи, що "ніякого закиду немає". Совсун попросила її не перебивати, проте колишня заступниця міністра оборони виявилася просто нездатною це зробити. Просити її дати договорити пані Інні почали ведучі, а Маляр все продовжувала говорити і врешті решт довела жінку до сліз, заспокоїтися їй було нелегко, адже поведінка та слова Маляр зачепили її.

"Мій чоловік пішов захищати країну, вас, всіх тих, хто нас зараз дивиться. Я два роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого, у нас воює вся країна. Зараз те що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливішише в найскладніший момент історії", — сказала нардеп крізь сльози.

Однак Маляр знов не змогла змовчати, сказавши "ну будь ласка, не треба шельмувати". Далі вона знову почала перебивати дружину військового.

Як повідомляв "Телеграф", у вересні минулого року Ганну Маляр було звільнено з поста заступниці міністра оборони. Разом з нею звільнили й інших заступників.