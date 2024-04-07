Відомий російський педагог їде в Київ та Одесу проводити семінари: в Мережі спалахнув скандал

До актуальності цих заходів є питання

В Києві та Одесі 19 та 21 квітня 2024 року російський педагог та блогер Діма Зіцер проведе благодійні семінари для батьків на тему "Любов в умовах турбулентності". Його приїзд в Україну може легалізувати "хороших росіян", про що висловилась блогерка з Харкова Юлія Ярмоленко.

Про це вона написала в Instagram. Блогерка зазначає, що після виступу Зіцера "хороші росіяни полізуть з усіх дір".

"Знаєте, що таке цинізм? Росіянин під час російсько-української війни у Києві й Одесі російською буде розповідати українцям про "любов в умовах турбулентності". І українці радо купують квитки, усім все ОК. А я цю "любов" росіян відчуваю щодня у вигляді КАБів та С-300. А ще бачу наслідки цієї "любові", — написала Ярмоленко.

Блогерка наголосила, що наявність у Зіцера громадянства Ізраїлю нічого не змінює. Він продовжує бути носієм російської культури.

Ярмоленко обурилась тим, що українці купують квитки на його семінар, поки харків’янам дають світло лише 4-6 годин на добу. Вона впевнена, що приїзд Зіцера легалізує перебування в Україні "хороших росіян" і вони будуть їздити в країну, щоб заробляти гроші та розповсюджувати імперські наративи.

Діма Зіцер проведе семінари в Києві та Одесі

Блогерка обурилась і підняла скандал

Хто такий Діма Зіцер

Відомий російський педагог народився у Санкт-Петербурзі у 1966 році. Має ступінь доктора філософії (кандидат педагогічних наук). Блогер, засновник школи неформальної освіти "Апельсин", письменник та спікер TEDx.

Автор наукових робіт, семінарів на тему виховання дітей. Два семінари під назвою "Любов в умовах турбулентності" він планує провести 19 квітня у Києві та 21 квітня в Одесі.

Зазначимо, що Діма Зіцер входить у перелік росіян, які виступили з антивоєнними заявами. Він сказав, що ситуацію треба терміново змінювати.

Після початку повномасштабної війни в Україні він почав давати поради батькам, як виховувати дітей під час збройних конфліктів. В основному він говорив це на російську публіку. Педагог закликав не мілітаризувати дітей.

В Україні він проведе два благодійні семінари для батьків. Гроші обіцяє передати одеському фонду "Корпорація монстрів".

Зазначимо, що блогерка Юлія Ярмоленко, яка обурилась приїзду Зіцера, проживає у Харкові. Місто щодня потерпає від ворожих атак.

Раніше "Телеграф" повідомляв про наслідки обстрілу Харкова 7 квітня. Прокуратура показала фото.