Попався на хабарі, поки родина в "Євротурі". Що відомо про родину мера Новомосковська Рєзніка

Син переїхав в Амстердам, донька подорожує світом

Днями мера Новомосковська у Дніпропетровській області Сергія Рєзніка затримали на хабарі у 30 тисяч доларів. Міський голова підозрюється у сприянні в оборудках з нерухомістю.

Поки батько "заробляє гроші", діти Рєзнікова "світяться" у Європі. Син Дан вивчився та працює в Нідерландах. А 16-річна донька Ніколь час від часу подорожує світом, дозволяючи собі такі недешеві країни як Велика Британія.

Розкладка хабаря у 30 тис. доларів

"Телеграф" розповідає детальніше про "Євротур" родини чиновника:

Досьє

Сергій Рєзнік

Сергій Рєзнік працює на державу з 2014 року. Так, з 2014 р. по 2015 р. був начальником юридичного відділу Держземагентства у Дніпрі.

З 2016 р. по 2018 р. був директором департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міськради. З посади пішов після скандалу навколо реставрації фасадів у Дніпрі.

З 2020 р. є Новомосковським міським головою.

Сергій Рєзнік

Донька Ніколь

16-річна донька Ніколь веде Instagram та TikTok, з яких можна побачити місця Європи, куди вона подорожує.

Сергій Рєзнік з донькою

Серед локацій Ніколь, визначні пам'ятки Великої Британії. Це художній музей у Лондоні Tate Britain та пляж зі скелями Freshwater Bay.

Ніколь Рєзнік

На цих світлинах Колізей у Римі (Італія) та Вроцлав (Польща).

Ніколь Рєзнік

Решту подорожей дівчина публікує в TikTok з підписом "Спогади про 2022":

Син у Нідерландах

Син чиновника, 23-річний Дан, мешкає у Нідерландах щонайменше з 2017 року — з моменту вступу до Університету прикладних наук у місті Бреда.

Дан Рєзнік

Після випуску у 2021 році Дан влаштувався на роботу у компанії Bugaboo в Амстердамі, працює у сферу логістики. Проживає в Амстердамі й досі.

Дан Рєзнік користувався російськомовними Facebook-групами "Русские в Голландии" в 2022-2023 роках. Є допис і в групі "Українська діаспора". Всі оголошення по Амстердаму.

Дружина Дана, Юлія, працює косметологом і фітнес-тренером. По роботі Юлії треба літати в Маямі, тому пара час від часу виставляє звідти фото. Також видно, що родина подорожувала до Парижу з донькою Євою.

Дружина Юлія і донька Єва

До речі, у Маямі Дан Рєзнік також звертається за допомогою до Facebook-груп, для пошуку квартири:

Фінанси

Мер Рєзнік їздить на маминій автівці Toyota Camry 2018 року випуску (куплена у цьому ж році), дружина Юлія на Toyota CHR 2019 р.

За минулий рік Рєзнік заробив 535 тис. грн, судячи з декларації годувальницею є дружина. Юлія заробила 5,6 млн грн. Також дружина тримає 233 тис. доларів та 2,8 млн грн готівкою.

16-річна донька Ніколь вже має 149 тис. грн готівкою та дві невеликі (47 та 59 м кв.) квартири у Новомосковську.

Раніше "Телеграф" писав про чиновника МВС Сергія Чижа, який не вказав у декларації люксові бренди доньки.