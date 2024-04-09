Як Залужного та Шапталу? Ексначальницю Медсил ЗСУ звільнили з армії за станом здоровʼя

Висновок надала ВЛК

Колишню очільницю Медичних сил ЗСУ генерал-майора Тетяну Остащенко було звільнено з військової служби. Причина полягає у її стані здоровʼя, який засвідчено висновком військово-лікарняної комісії (ВЛК).

Також Остащенко зняли з військового обліку. Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на відповідь Управління преси та інформації Міністерства оборони.

"Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров’я. Підставою для звільнення стало видане військово-лікарською комісією свідоцтво про хворобу Тетяни Остащенко із висновком про її непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дата звільнення з військової служби вказує на те, що Остащенко пішла з армії через два місяці після її відставки з посади командувачки Медсил.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Тетяну Остащенко з посади командувача Медичних сил Збройних Сил України і призначив на цю посаду начальника військового госпіталя у Києві Анатолія Казмірчука. Відомо, що на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.

Зауважимо, що колишнього головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного та ексочільника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Шапталу було також звільнено з військової служби за станом здоров’я. Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для служби в армії. Примітно, що Залужний ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби. Генерал-лейтенант Шаптала був звільнений з посади начальника Генштабу 9 лютого.

Раніше "Телеграф" писав, що днями на складах Командування медичних сил аудит Міноборони виявив 30 000 тисяч нових турнікетів, які зберігалися там майже рік. І хоч частину вже видали військовослужбовцям, українців вкрай обурила ця ситуація.