"Обмежено придатних" більше не буде: чи відправлять їх служити на фронт після ВЛК, пояснив нардеп

Вони мають пройти медогляд протягом дев’яти місяців

У четвер, 21 березня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист. Згідно з яким, передбачається повторний медогляд протягом дев’яти місяців для осіб, яких визнали "обмежено придатними".

Про це розповів народний депутат Федір Веніславський в ефірі телемарафону. Він наголосив, що поняття "обмеженої придатності у воєнний час" виключили із законодавства.

Веніславський також нагадав, що у законопроєкті є пункт, за яким у разі загибелі військовослужбовця його сім'я отримає грошову виплату в 15 млн грн.

"Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і зможуть поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах", — сказав нардеп.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова раніше заявляла, що "обмежено придатні" до служби мають пройти повторний медичний огляд. За її словами, це питання просили врегулювати військові та їхні рідні.

Раніше "Телеграф" писав, що названо умову, за якої ухилянтів оголошуватимуть у розшук за новим законом.