Почему не всем студентам разрешат выезжать за границу: в Минобразования объяснили

В МОН опасаются, что некоторые заведения образования могут стать лазейкой для уклонистов

Студентов частных высших учебных заведений не будут выпускать за границу, несмотря на новое постановление Кабмина. В Минобразования объяснили, почему это так.

Министерство считает, что включение частных ВУЗов в эту программу будет создавать коррупционные риски. Об этом говорится в ответе МОН изданию hromadske.

"Если бы изменение к постановлению касалось студентов таких учебных заведений, это могло бы создать риск для незаконной утечки за границу во избежание мобилизации", — говорится в сообщении.

Там напомнили, что существуют частные учебные заведения, которым хоть приостановили лицензии, но они продолжают существовать как юридическое лицо частного или публичного права. Именно из-за них у властей и возникло опасение.

Что касается студентов заведений, которые берут участие в программах академической мобильности, то они могут получить финансирование на покрытие своих расходов из государственного или местного бюджета.

Как известно, с начала военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать за границу. Право на это имеют всего несколько категорий. Студенты, аспиранты, стажеры и докторанты не могли покидать Украину, но теперь эту норму изменили.

Напомним, "Телеграф" ранее сообщал, могут ли студентам вручить повестку. Некоторые из них уже лишились права на отсрочку.