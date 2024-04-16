Почему не всем студентам разрешат выезжать за границу: в Минобразования объяснили
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В МОН опасаются, что некоторые заведения образования могут стать лазейкой для уклонистов
Студентов частных высших учебных заведений не будут выпускать за границу, несмотря на новое постановление Кабмина. В Минобразования объяснили, почему это так.
Министерство считает, что включение частных ВУЗов в эту программу будет создавать коррупционные риски. Об этом говорится в ответе МОН изданию hromadske.
"Если бы изменение к постановлению касалось студентов таких учебных заведений, это могло бы создать риск для незаконной утечки за границу во избежание мобилизации", — говорится в сообщении.
Там напомнили, что существуют частные учебные заведения, которым хоть приостановили лицензии, но они продолжают существовать как юридическое лицо частного или публичного права. Именно из-за них у властей и возникло опасение.
Что касается студентов заведений, которые берут участие в программах академической мобильности, то они могут получить финансирование на покрытие своих расходов из государственного или местного бюджета.
Как известно, с начала военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать за границу. Право на это имеют всего несколько категорий. Студенты, аспиранты, стажеры и докторанты не могли покидать Украину, но теперь эту норму изменили.
Напомним, "Телеграф" ранее сообщал, могут ли студентам вручить повестку. Некоторые из них уже лишились права на отсрочку.