Міноборони вже оцифрувало дані чоловіків, яких можуть мобілізувати: подробиці

Зроблено понад 20 млн запитів

Дані чоловіків призовного віку вже було оцифровано. Процес відбувся у всіх 24 регіонах України та у Києві.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад за участі Президента України. Зазначається, що це відбулось у рамках забезпечення максимальної прозорості в процесі мобілізації.

Водночас Міноборони перезапустило електронну систему "Оберіг", яка забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб’єкта.

Система інтегрована з Державною податковою службою, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти, Державною міграційною службою та Судовою адміністрацією.

Зокрема, зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян.

"Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК. Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина. Наша мета – забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу, надати можливість кожному громадянину реалізувати свій обов’язок захисту Батьківщини", – наголосив Гаврилюк

Раніше "Телеграф" писав, що у новому законі про мобілізацію, який 11 квітня ухвалила Верховна Рада, є пункт щодо електронного кабінету (е-кабінету) військовозобов'язаних. У Міноборони пояснили, як він працюватиме, зазначивши, що реєстрація не буде обов'язковою.