Україна може залишитись без допомоги США цього року: у Раді озвучили вирішальний термін

Палата представників США планує розглянути відповідний законопроєкт

Найближчі два тижні будуть вирішальними у питанні отримання Україною допомоги від Сполучених Штатів. Водночас є шанс, що цього року наша країна може взагалі залишитись без допомоги США.

Про це в ефірі телеканалу "Новини.LIVE" заявив народний депутат України від "Слуги народу" Сергій Демченко. За його словами, Україна отримує сигнали від партнерів, що цього або наступного тижня питання щодо допомоги Україні має бути вирішене.

"Єдине, що від себе можу сказати, що якщо буде якийсь збій у цьому питанні, то, можливо, у цьому році ми взагалі залишимося зі своїми ресурсами, без допомоги Сполучених Штатів. Якщо дійсно Сполучені Штати ввійдуть у повноцінний режим виборів і політичні події захлиснуть всі інші питання", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, 14 квітня голова розвідувального комітету Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер заявив, що питання надання США фінансової допомоги Україні у війні з Росією, яке тягнеться з жовтня минулого року, має бути, нарешті, розглянуте цього тижня.

Своєю чергою спікер Палати представників Майк Джонсон 14 квітня публічно заявив, що буде намагатися просунути військову допомогу Ізраїлю, яка йде в одному пакеті з військовою допомогою Україні.

В жовтні минулого року Президент США Джо Байден запросив у Конгресу серйозну суму додаткового фінансування для України та Ізраїлю. Для допомоги нашій країні планували виділити 61,3 млрд доларів.