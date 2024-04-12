Розривається між Трампом і Байденом, але хоче допомогти: ЗМІ про те, як Джонсон веде переговори з Білим Домом
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Спікер Палати представників останніми тижнями консультувався з колишнім президентом США щодо фінансування України
Спікер Палати представників США Майк Джонсон веде переговори з Білим домом, готуючись до голосування за пакет військової допомоги для України та Ізраїлю. А також ухвалення закону, який би структурував частину фінансування для Києва у вигляді позики.
Про це повідомляє Associated Press. У статті зазначається, що лідер республіканців у Палаті представників Стів Скаліс повідомив, що Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому пакет, який буде відрізнятися від затвердженого Сенатом і включатиме кілька вимог від республіканців.
"Домовленості не було досягнуто. Очевидно, що угода має бути досягнута не лише з Білим домом, але й з нашими власними членами", — зазначив Скаліс.
За інформацією видання AP, Джонсон розривається між республіканською конференцією палати представників, яка розділилася в питанні підтримки України, а також двома кандидатами на пост президента США. Президент Джо Байден критикує республіканців за несприяння Україні, вважаючи, що вони слідують вказівкам Путіна і шкодять національній безпеці. Водночас експрезидент Дональд Трамп наполягає на переговорах з метою зупинки конфлікту.
Як пише агенція, Джонсон планує 12 квітня зустрітися із Трампом, щоб заручитися його підтримкою — або принаймні утримати його від відкритої опозиції до пакета допомоги. Зазначається, що Спікер Палати представників останніми тижнями консультувався з колишнім президентом США щодо фінансування України.
Водночас Джонсон веде переговори з Білим домом про ухвалення закону, який би структурував частину фінансування для Києва у вигляді позики, відкрив би шлях для США до заморожених активів російського центрального банку та передбачав би інші зміни в політиці.
Раніше "Телеграф" писав, що ексголова розвідки Трампа заявив про необхідність надати допомогу Україні.