Прокинулися: в МАГАТЕ нарешті "побачили", що росіяни обстрілюють Україну з майданчиків ЗАЕС

Після кількох років окупації в МАГАТЕ нарешті побачили, що терористи роблять на ЗАЕС

В МАГАТЕ нарешті визнали, що російські терористи, які тимчасово окупували Запорізьку атомну електростанцію, ведуть вогонь по українським позиціям та населеним пунктам з території ядерного об'єкта. Зокрема експерти Агентства під час перебування на ЗАЕС чули багато вибухів на різній відстані від станції.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє сайт Агентства. За його словами, експерти повідомили про багато вибухів протягом останнього тижня, і ці вибухи були схожі на звуки артилерійського вогню.

Окрім того, 22 та 27 березня на станції було чутно стрільбу зі стрілецької зброї. А 27 березня на об'єкті спрацювала повітряна тривога при повній відсутності загроз з повітря.

"Вчора на об'єкті спрацювала повітряна тривога, через що запланований візит групи МАГАТЕ на встановлення сухого відпрацьованого палива ЗАЕС було відкладено до пізнішого вечора того ж дня", – додав Гроссі.

Нагадаємо, на Запорізькій атомній електростанції в місті Енергодар, яку вже два роки окуповано росіянами, під час ракетної атаки на Україну 22 березня, о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з’єднує її з об’єднаною енергосистемою України. Це загрожувало ЗАЕС блекаутом.

Також "Телеграф" писав про те, що наприкінці січня 2024 року стало відомо про нову загрозу на ЗАЕС. Йшлося про те, що вже найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін придатності ядерного палива.