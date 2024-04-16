Риски немалые: как сейчас работает ЗАЭС без необходимого персонала

На станцию закрыли доступ персонала, отвечающего за радиационную безопасность на блоках

На Запорожской АЭС, которую захватили россияне и недавно подвергшейся атаке дрона, не хватает квалифицированных кадров. Ведь доступ к станции имеют только те, кто пошел на сотрудничество с оккупантами.

Да и восполняют россияне пробел в кадрах, принимая на работу лиц без профильного образования или тех, кто не знаком с работой оборудования на ЗАЭС. Об этом рассказал РБК-Украина специалист по эксплуатации ЗАЭС Алексей Мельничук и депутат горсовета Энергодара.

Он отметил, что в первую очередь персонал станции можно разделить на три категории: "Первые – это сознательно вставшие на сторону оккупантов, подписавшие контракты с "Росатомом" и сами морально заставлявшие других работников подписать контракты. Вторые подписали контракт сознательно без принуждения. Третья категория – персонал, физически принужденный или оказавшийся под угрозой для своей жизни".

Но и те, кто отказался подписывать контракт, но некоторое время продолжал работать для обеспечения безопасности всего мира.

"Конечно, сознательно подписавших контракты я считаю предателями. Но те, кто смог удерживать надлежащую работу станции, при этом не соглашаясь на сотрудничество – это герои и профессионалы своего дела", — добавил Мельничук.

Он отметил, что с начала этого года доступ персонала на территорию запорожской АЭС закрыли для тех, кто не подписал контракты с так называемым "АО Запорожская АЭС" – фейковым учреждением, созданным оккупантами.

"По сути, на станцию закрыли доступ персонала, отвечавшего за радиационную безопасность на блоках. Сейчас россиянам на станции остро не хватает сотрудников. Они привозят своих из РФ в так называемые командировки. Но приглашают людей, не знакомых с нашим оборудованием и с нашей спецификой Его работы Ведь за годы независимости оборудование менялось, и также было переведено на украинский язык. Они не понимают, как с этим работать. Может в любой момент что-то выйти из строя, и потеря контроля над охлаждением ректора может привести к тяжелым последствиям", — пояснил специалист по эксплуатации ЗАЭС.

По его словам, большинство квалифицированных специалистов, которые могли работать на ЗАЭС, уехали из Энергодара. В то же время фейковое руководство АЭС от оккупантов пытается научить новых, фактически с улицы и без должной специальности и образования, но для работы на станции требуется профильное высшее образование.

"Для обучения персонала нужно иметь профессиональный персонал учебно-тренировочного центра, а большинство специалистов выехало из оккупации. Они берут тех, кто не отвечает стандартам работника Запорожской АЭС. Кто-то работает там определенное время и увольняется. Кто-то из набранных с улицы приходил на работу в состоянии алкогольного опьянения", — отмечает Мельничук.

Он также отмечает, что многие работники продолжают работать на ЗАЭС после того, как вывезли семьи на деоккупированные территории. Так что своих родных они не видели уже более двух лет.

"Некоторые руководители, работавшие на Запорожской АЭС раньше, подписали контракты о сотрудничестве с оккупантами. Если им поставили задачу взять несколько тысяч работников, то они берут всех подряд, чтобы просто закрыть этот вопрос. Были случаи, когда в эксплуатационное подразделение брали девушку, которая окончила всего девять классов, а в подразделение брали людей с профильным высшим образованием", — добавляет Мельничук.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам британских аналитиков, разразившийся на территории ЗАЭС 7 апреля дрон, скорее всего, был запущен россиянами с оккупированной территории. При этом речь идет о небольшом БПЛА с дальностью действия в 10-15 км.