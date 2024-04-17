"Не треба людей під генделиками ловити": військовий розповів, що думає про закон про мобілізацію (відео)

Україні потрібно брати якістю, а не кількістю

Новий закон про мобілізацію викликав хвилю як негативу, так і позитиву в мережі й не дивно, що ця тема стала дуже гарячою у російських пропагандистів. При цьому самі українські військові вважають, що зараз найважливіше зберігати холодну голову та набирати в армію людей, які справді підходять за станом здоров’я.

Таку думку висловив командир взводу у 14-му окремому полку, 3-му батальйоні "Нахтігаль" Василь Галамай ("Джміль") в інтерв’ю Центру протидії дезінформації (ЦПД). За його словами, Україні не потрібно намагатися перевершити росіян кількістю.

"Як на мене, нам не треба людей під генделиками ловити. Нам треба якісно. Ця людина має дійсно пройти медогляд, тому що я знаю сам випадки, коли людину ловить міжхребцева грижа і вона не може розігнутися, а по штату вона є. У вас є бійці, воюйте", — сказав він.

Галамай зазначив, що новий закон викликав багато суперечок у мережі, а тому владі України необхідно дуже докладно пояснити у чому його суть і як він працюватиме. При цьому військовослужбовець зазначив, що росіяни здатні за "лічені години чи дні" знайти гостру тему в українському суспільстві та почати розгойдувати її, вкидаючи фейки на цю тему. Для цього вони використовують свої канали в соцмережах і популярних месенджерах, а також різних блогерів.

"Насамперед кожен із нас повинен включати мізки, думати та аналізувати", — сказав він.

За його словами, у нинішньому світі дуже легко відстежити першоджерело інформації та прочитати, чи справді там таке було написано. Також можна скористатися різними джерелами, включаючи й західні, щоб мати повнішу картину того, що відбувається.

Як повідомлялося раніше, ЦПД вже веде переговори із сервісом розміщення коротких відео TikTok щодо боротьби з російською пропагандою. Вже є ідеї того, як блокуватимуться ворожі канали.