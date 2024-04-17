"Це не війна Росії": Навальна розкритикувала владу України

Росіяни нібито готові вдатися до різних методів боротьби

Дружина загиблого опозиціонера Алекея Навального Юлія увійшла до ТОП-100 найвпливовіших людей світу за версією TIME і дала інтерв’ю виданню, під час якого розкритикувала Україну. Вона зазначила, що фраза "хорошие русские" — погана, а Україна просто не хоче шукати антивоєнних росіян.

На думку Навальної, не кожен росіянин, який проти війни може вийти на вулицю і сказати про це. Вона також додала, що таких людей слід підтримувати.

"Хорошие русские" — дуже погана фраза. Я вважаю, що вони (українці — Ред.) просто не хочуть шукати цих антивоєнних росіян. Але такі росіяни таки існують. Просто важко чекати, що вони вийдуть надвір, бо, як я вже сказала, не всі люди — герої. Вони готові вдатися до різних видів боротьби. Важливо підтримувати цих людей, і я вважаю, що ігнорувати їх помилка уряду України", — сказала Навальна.

Вона додала, що звичайні українці нібито розуміють, що не всі росіяни проти них налаштовані. Однак, на її думку, і українському уряду не слід забути про цих людей, оскільки це "не війна Росії, а війна Путіна".

"Звичайно, є дуже агресивна меншість, яка підтримує війну. Вона виділяється, але її дуже мало. Путін робить все можливе, щоб її заохотити. Він вказує на них і каже: "Дивіться, всі такі!" Але це неправда. Більшість людей з різних причин хочуть, щоб війна закінчилася", — підсумувала вдова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто така Юлія Навальна і що вона має намір робити після смерті її чоловіка Олексія Навального.