"Ви зрадили військових": Безугла заступилася за Маляр і отримала жорстку відповідь мережі

Безугла вважає, що Маляр сказала все правильно, недостатньо емпатично

Депутат Верховної Ради Мар’яна Безугла заступилася за Ганну Маляр, яка довела до сліз дружину військового та нардепа Інну Совсун під час обговорення демобілізації. Вона вважає, що все сказане — правда, але доносити свою думку треба було зовсім інакше.

Відповідну посаду Безугла написала на своїй сторінці у Facebook. Вона підтримала думку, що коли починається повномасштабна війна, то жодних термінів мобілізації й демобілізації може не бути до закінчення війни.

"Говорила вона (Маляр, — Ред.) не простій "дружині військовослужбовця" і не про "чоловіка-військовослужбовця-штурмовика на нулі". Говорила вона це досвідченому політику Інні Совсун, яка була при владі до 2019, а далі разом з Вакарчуком зайшла до парламенту, у якої чоловік медик. До речі, де це ваше, "нехай родичі депутатів воюють", — написала депутат.

Також Безугла звернула увагу, що Інна Совсун одна з небагатьох, хто не голосував на законопроєкт щодо мобілізації.

"Інна не хоче поповнення в армії? Щоб відправили на ротацію чоловіка? Підтримує поділ на воюючих та інших? Чому не голосувала?", — запитує народна обраниця.

Мар’яна Безугла також наголосила, що для обранця Совсун інтенсивність праці нібито лише посилює його навички як фахівця.

"При цьому Олександр Лінчевський (у яких у відносинах полягає Інна Совсун, — ред.) — не рядовий піхотинець. Він хірург, теж був при владі на політичному рівні, він чудово знав, куди йшов. Крім того, робота хірурга не в окопі, а інтенсивність праці лише удосконалить навички такого фахівця. Це зовсім не про формат виживання у бруді зруйнованих траншів під ворожим обстрілом, це про порятунок таких воїнів у стерильних операційних умовах", — додала Безугла.

Нардеп підкреслила, що у неї з Маляром було багато суперечок щодо військового обліку жінок, розширення доступу журналістів на передову та інших тем.

"Водночас, у нас з Інною кілька успішних законодавчих ініціатив і мені вона близька за поглядами та принципами, зрозумілі її емоції й ми не раз сходилися з приводу бачення, яка все ще несправедлива система війська в Україні. Важко писати. Тож тут я про загальний контекст, а не про особистість", — пояснила депутат.

Безугла зазначила, що потрібно "дивитися правді в очі, а якщо ми будемо так хейтити тих, хто говорить правду, нас зжеруть ілюзії".

Реакція мережі

У коментарях під постом разом із Ганною Маляр також захейтили й Мар’яну Безуглу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Верховна Рада офіційно прибрала із законопроєкту пункт про демобілізацію.