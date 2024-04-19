После скандала с журналистами: Гуменюк уволили с должности пресс-секретаря Сил обороны юга

Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме

В пятницу, 19 апреля, после громкого скандала со своей должности была уволена глава Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Замену ей еще ищут.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. Военные информируют, что в результате ротационных мероприятий в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга полковник Наталья Гуменюк прекращает свою работу на этой должности.

"В частности, принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024", — говорится в сообщении.

В настоящее время идет отбор соответствующего специалиста, который вскоре станет "голосом" Сил обороны Юга. В Генштабе заверили, что несмотря на кадровые перестановки Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, имеющими соответствующую аккредитацию ВСУ.

Напомним, что увольнению Гуменюк предшествовал скандал с журналистами, которые призвали отстранить её из-за якобы препятствия освещения российских военных преступлений. Сама офицер отрицает обвинения и заявляет, что это неправда. По ее словам, журналисты не привели никаких доказательств, а пресс-центр Силы обороны не нарушил никаких приказов командования. Детальнее о скандале вы можете прочитать, перейдя по ссылке в первом абзаце новости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывшая заместительница министра обороны Украины Анна Маляр попала в скандал после того, как довела жену военного до слез.