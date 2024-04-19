В Україні заборонили ще одну проросійську політичну партію

Її представники публічно виступають на підтримку агресивної війни проти України

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова ухвалив рішення про заборону ще однієї проросійської партії. Мова йде про партію "Соціал-патріотична асамблея слов’ян" ("СПАС"). Все її майно передано у власність держави.

Про це повідомила Служба безпеки України. Інформація з’явилась на офіційному каналі в Telegram.

Виявилося, що політсила проводила інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора. Після початку повномасштабного вторгнення РФ її представники "розосередились" майже по всій тимчасово захопленій території нашої держави.

Наразі очільник цієї політсили Едуард Коваленко переховується від правосуддя на тимчасово окупованій Херсонщині, де напряму контактує з ФСБ РФ. За вказівкою російської спецслужби він та його партійні соратники публічно виступають на підтримку агресивної війни проти України. На окупоканих територіях вони агітують місцевих жителів підтримати агресора та приєднуватись до лав його окупаційних угруповань.

В СБУ повідомили, що прихильники рашизму виступають перед росЗМІ нібито від імені "пересічних громадян" України та виправдовують воєнні злочини РФ.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року слідчі СБУ заочно повідомили Коваленку про підозру за 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Раніше "Телеграф" повідомив, що СБУ викрила масштабну схему розкрадання майна державної компанії "Українське Дунайське пароплавство". Підозру отримали ексдепутати ОПЗЖ, які вкрали понад 30 суден торговельного флоту України.