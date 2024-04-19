В Украине запретили еще одну пророссийскую политическую партию

Ее представители публично выступают в поддержку агрессивной войны против Украины

Восьмой апелляционный административный суд Львова принял решение о запрете еще одной пророссийской партии. Речь идет о партии "Социал-патриотическая ассамблея славян" ("СПАС"). Все его имущество передано в собственность государства.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Информация появилась на официальном канале в Telegram.

Оказалось, что политсила проводила информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора. После начала полномасштабного вторжения РФ ее представители "рассредоточились" почти по всей временно захваченной территории нашего государства.

В настоящее время глава этой политсилы Эдуард Коваленко скрывается от правосудия на временно оккупированной Херсонской области, где напрямую контактирует с ФСБ РФ. По указанию российской спецслужбы, он и его партийные соратники публично выступают в поддержку агрессивной войны против Украины. На оккупированных территориях они агитируют местных жителей поддержать агрессора и присоединяться к рядам его оккупационных группировок.

В СБУ сообщили, что сторонники рашизма выступают перед росСМИ якобы от имени "рядовых граждан" Украины и оправдывают военные преступления РФ.

Напомним, что в сентябре 2022 года следователи СБУ заочно сообщили Коваленко о подозрении по 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Обвинительный акт направлен в суд.

Ранее "Телеграф" сообщил, что СБУ разоблачила масштабную схему хищения имущества государственной компании "Украинское Дунайское пароходство". Подозрение получили эксдепутаты ОПЗЖ, укравшие более 30 судов торгового флота Украины.