В Украине запретили еще одну пророссийскую политическую партию
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Ее представители публично выступают в поддержку агрессивной войны против Украины
Восьмой апелляционный административный суд Львова принял решение о запрете еще одной пророссийской партии. Речь идет о партии "Социал-патриотическая ассамблея славян" ("СПАС"). Все его имущество передано в собственность государства.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Информация появилась на официальном канале в Telegram.
Оказалось, что политсила проводила информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора. После начала полномасштабного вторжения РФ ее представители "рассредоточились" почти по всей временно захваченной территории нашего государства.
В настоящее время глава этой политсилы Эдуард Коваленко скрывается от правосудия на временно оккупированной Херсонской области, где напрямую контактирует с ФСБ РФ. По указанию российской спецслужбы, он и его партийные соратники публично выступают в поддержку агрессивной войны против Украины. На оккупированных территориях они агитируют местных жителей поддержать агрессора и присоединяться к рядам его оккупационных группировок.
В СБУ сообщили, что сторонники рашизма выступают перед росСМИ якобы от имени "рядовых граждан" Украины и оправдывают военные преступления РФ.
Напомним, что в сентябре 2022 года следователи СБУ заочно сообщили Коваленко о подозрении по 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).
Обвинительный акт направлен в суд.
Ранее "Телеграф" сообщил, что СБУ разоблачила масштабную схему хищения имущества государственной компании "Украинское Дунайское пароходство". Подозрение получили эксдепутаты ОПЗЖ, укравшие более 30 судов торгового флота Украины.