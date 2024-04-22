Правоохоронні органи вже давно мають зупинити рейдерське захоплення GNT Group – експерт

Правоохоронні органи мають нарешті вирішити ситуацію навколо рейдерського захоплення активів українського аграрного холдингу GNT Group, зокрема одеського зернового термінала, яке вже триває другий рік.

Про це розповів економічний оглядач та експерт Олексій Голобуцький.

"Olimpex Coupe International вже понад два роки пробують рейдернути, і то компанії зі США (бо бізнес реально вигідний, а воююча Україна вважається, очевидно, неспроможною до захисту своїх приватних бізнесів)", — пише економічний оглядач.

Експерт констатує, що інформаційна хвиля щодо участі термінала у контрабанді зерном не то, що не відповідає дійсності, вона не може бути взагалі реальною через формат експорту зерна в Україні. А сам цей інформаційний привід – це частина великої кампанії із захоплення активів українських бізнесменів.

"Ще раз: конкретно на етапі роботи термінала процес зернотрейдингу (прийняття, оформлення, відвантаження) жорстко контролюється банками, митницею, БЕБ і навіть постійним представником СБУ в порту… Термінал взагалі ніяк на це не може вплинути, бо не задіяний в процесі", — констатував аналітик.

За словами експерта, цілком очевидно, що ключовою точкою формування контрабанди є не термінал. Більш того, це очевидно кожному за мінімального ознайомлення зі схемами роботи термінала і порту. Однак, при всій очевидності ситуації, правоохоронні органи виявилися неспроможні зупинити рейдерів.

"Відповідним структурам варто би розібратись і зі спробою рейдерства компанії зі стратегічної галузі, напряму залученої до системи надання міжнародних гарантій Україні", — підкреслив Голобуцький і наголосив, що Україна не може собі дозволити під час війни і за понад 50% бюджетного дефіциту втрачати одне з джерел наповнення бюджету через спроби іноземного бізнесу захопити активи в Україні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Argentem Creek Partners використовує адміністративний тиск та чорний піар для рейдерського захоплення бізнесу GNT Group.