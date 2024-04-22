Правоохранительные органы уже давно должны остановить рейдерский захват GNT Group – эксперт

Правоохранительные органы должны наконец решить ситуацию вокруг рейдерского захвата активов украинского аграрного холдинга GNT Group, в частности, одесского зернового терминала, который уже длится второй год.

Об этом рассказал экономический обозреватель и эксперт Алексей Голобуцкий.

"Olimex Coupe International уже более двух лет пробуют рейдернуть, и то компании из США (потому что бизнес реально выгоден, а воюющая Украина считается, очевидно, неспособной к защите своих частных бизнесов)", — пишет экономический обозреватель.

Эксперт констатирует, что информационная волна по участию терминала в контрабанде зерном не то, что не соответствует действительности, она не может быть реальной из-за формата экспорта зерна в Украину. А сам этот информационный повод – часть большой кампании по захвату активов украинских бизнесменов.

"Еще раз: конкретно на этапе работы терминала процесс зернотрейдинга (принятие, оформление, отгрузка) жестко контролируется банками, таможней, БЭБ и даже постоянным представителем СБУ в порту… Терминал вообще никак на это не может повлиять, потому что не задействован в процессе", — констатировал аналитик.

По словам эксперта, очевидно, что ключевой точкой формирования контрабанды является не терминал. Более того, это очевидно для каждого минимального ознакомления со схемами работы терминала и порта. Однако, при всей очевидности ситуации, правоохранительные органы оказались не в состоянии остановить рейдеров.

"Соответствующим структурам следует разобраться и с попыткой рейдерства компании из стратегической отрасли, напрямую вовлеченной в систему предоставления международных гарантий Украине", — отметил Голобуцкий и подчеркнул, что Украина не может себе позволить во время войны и более чем за 50% бюджетного дефицита терять один из источников наполнение бюджета из-за попыток иностранного бизнеса захватить активы в Украине.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Argentem Creek Partners использует административное давление и черный пиар для рейдерского захвата бизнеса GNT Group.