Був відсторонений від посади, але все втряслося: що відомо про нового речника Сил оборони Півдня Плетенчука

З 2023 року був спікером командування ВМС ЗСУ

У понеділок, 22 квітня, стало відомо, що на посаду голови Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня України призначено Дмитра Плетенчука. Раніше він був речником військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

"Телеграф" підготував для вас коротку біографію капітана третього рангу Плетенчука. Щодо призначення на посаду військовий зазначив, що його запросили в якості кризового менеджера рішенням найвищого керівництва країни.

Освіта та кар'єра

Дмитро Плетенчук має три вищі освіти, зокрема, юриспруденція, військова журналістика та морально-психологічне забезпечення. З 1999 по 2001 служив старшим стрільцем-кулеметником у Національній гвардії України.

З серпня 2016 по січень 2020 рік Дмитро служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова. Також у 2019 році в Донецькій області виконував ті ж обов'язки у складі Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У 2022 році Плетенчук працював пресофіцером у Миколаївській обласній держадміністрації та Сил оборони Миколаєва. Після звільнення Херсона від російських загарбників у листопаді 2022 року, він пів року обіймав посаду начальника пресслужби в Силах оборони міста (тактична група "Грім").

З травня 2023 року Плетенчук став спікером командування ВМС ЗС України. Він також має звання капітан третього рангу.

Скандал

Дмитро Плетенчук був відсторонений у травні 2023 року від посади начальника пресслужби тактичної групи "Грім". Через те, що він нібито опублікував інформацію про збиття російського літака Су-35. Він оприлюднив відповідний допис на своїй сторінці у Фейсбук, але пізніше видалив. Проте інформацію про літак згодом підтвердили в командуванні Повітряних сил.

Також відомо, що Дмитро Плетенчук одружений на Діні Бартовій, яка обіймала посаду прессекретарки начальниці Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової.

Раніше "Телеграф" писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла передумала йти з фракції "Слуга народу".